5000 غواراني باراغواي إلى دولار كندي

تحويل PYG إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pyg
٠٫٩١ cad

1.00000 PYG = 0.00018 CAD

Mid-market exchange rate at 08:47
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5342183.19430.930555.83831.34981.36370.806062
1AUD0.6518154.2260.60652336.39540.87980.888860.525391
1INR0.01202010.018441310.01118510.6711790.01622470.01639170.0096889
1EUR1.074651.6487489.4048160.00661.450561.46550.86625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار كندي
1 PYG0.00018 CAD
5 PYG0.00091 CAD
10 PYG0.00183 CAD
20 PYG0.00366 CAD
50 PYG0.00914 CAD
100 PYG0.01828 CAD
250 PYG0.04569 CAD
500 PYG0.09139 CAD
1000 PYG0.18277 CAD
2000 PYG0.36554 CAD
5000 PYG0.91385 CAD
10000 PYG1.82771 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / غواراني باراغواي
1 CAD5471.32000 PYG
5 CAD27356.60000 PYG
10 CAD54713.20000 PYG
20 CAD109426.40000 PYG
50 CAD273566.00000 PYG
100 CAD547132.00000 PYG
250 CAD1367830.00000 PYG
500 CAD2735660.00000 PYG
1000 CAD5471320.00000 PYG
2000 CAD10942640.00000 PYG
5000 CAD27356600.00000 PYG
10000 CAD54713200.00000 PYG