20 زلوتي بولندي إلى دينار تونسي

تحويل PLN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pln
١٥٫١١٧ tnd

1.00000 PLN = 0.75584 TND

Mid-market exchange rate at 08:07
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93140.80742883.2150.89771297.0111.036522.7574
1EUR1.0736510.8669589.34380.963851392.5311.849424.4335
1GBP1.23851.153471103.0621.111771606.3513.667928.1833
1INR0.01201710.01119270.0097029210.010787715.58630.1326260.273477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Tunisian Dinar
1 PLN0.75584 TND
5 PLN3.77919 TND
10 PLN7.55838 TND
20 PLN15.11676 TND
50 PLN37.79190 TND
100 PLN75.58380 TND
250 PLN188.95950 TND
500 PLN377.91900 TND
1000 PLN755.83800 TND
2000 PLN1511.67600 TND
5000 PLN3779.19000 TND
10000 PLN7558.38000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الزلوتي البولندي
1 TND1.32304 PLN
5 TND6.61520 PLN
10 TND13.23040 PLN
20 TND26.46080 PLN
50 TND66.15200 PLN
100 TND132.30400 PLN
250 TND330.76000 PLN
500 TND661.52000 PLN
1000 TND1323.04000 PLN
2000 TND2646.08000 PLN
5000 TND6615.20000 PLN
10000 TND13230.40000 PLN