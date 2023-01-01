100 زلوتي بولندي إلى دينار تونسي

تحويل PLN إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pln
٧٥٫٥٧٩ tnd

1.00000 PLN = 0.75579 TND

Mid-market exchange rate at 08:05
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931250.80739683.21050.897651296.9511.032522.7542
1EUR1.073810.86789.35140.963951392.6611.84724.434
1GBP1.238551.15341103.061.111821606.3413.664428.1822
1INR0.01201770.01119180.0097030510.010787715.58640.1325850.27346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Tunisian Dinar
1 PLN0.75579 TND
5 PLN3.77896 TND
10 PLN7.55792 TND
20 PLN15.11584 TND
50 PLN37.78960 TND
100 PLN75.57920 TND
250 PLN188.94800 TND
500 PLN377.89600 TND
1000 PLN755.79200 TND
2000 PLN1511.58400 TND
5000 PLN3778.96000 TND
10000 PLN7557.92000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الزلوتي البولندي
1 TND1.32311 PLN
5 TND6.61555 PLN
10 TND13.23110 PLN
20 TND26.46220 PLN
50 TND66.15550 PLN
100 TND132.31100 PLN
250 TND330.77750 PLN
500 TND661.55500 PLN
1000 TND1323.11000 PLN
2000 TND2646.22000 PLN
5000 TND6615.55000 PLN
10000 TND13231.10000 PLN