1 زلوتي بولندي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل PLN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٠٫٤٠ nzd

1.00000 PLN = 0.40168 NZD

Mid-market exchange rate at 07:31
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931350.80733183.19850.897251296.411.02322.7482
1EUR1.073710.866989.33020.96341391.9411.835524.425
1GBP1.238651.153541103.0541.111321605.7913.652728.1751
1INR0.01201940.01119440.0097036710.010784415.5820.132490.273424

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / دولار نيوزيلندي
1 PLN0.40168 NZD
5 PLN2.00841 NZD
10 PLN4.01681 NZD
20 PLN8.03362 NZD
50 PLN20.08405 NZD
100 PLN40.16810 NZD
250 PLN100.42025 NZD
500 PLN200.84050 NZD
1000 PLN401.68100 NZD
2000 PLN803.36200 NZD
5000 PLN2008.40500 NZD
10000 PLN4016.81000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الزلوتي البولندي
1 NZD2.48954 PLN
5 NZD12.44770 PLN
10 NZD24.89540 PLN
20 NZD49.79080 PLN
50 NZD124.47700 PLN
100 NZD248.95400 PLN
250 NZD622.38500 PLN
500 NZD1244.77000 PLN
1000 NZD2489.54000 PLN
2000 NZD4979.08000 PLN
5000 NZD12447.70000 PLN
10000 NZD24895.40000 PLN