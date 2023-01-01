500 روبية باكستانية إلى روبية نيبالية

تحويل PKR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pkr
٢٣٤٫١٤ npr

1.00000 PKR = 0.46828 NPR

Mid-market exchange rate at 04:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9313583.17750.8077873.67291.364853.751628.4145
1EUR1.0737189.30770.86743.943591.465444.0280930.5086
1INR0.01202250.011197210.009711610.04415740.01640890.04510350.341613
1GBP1.237951.15287102.9714.546871.689624.6442935.1757

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Nepalese Rupee
1 PKR0.46828 NPR
5 PKR2.34139 NPR
10 PKR4.68279 NPR
20 PKR9.36558 NPR
50 PKR23.41395 NPR
100 PKR46.82790 NPR
250 PKR117.06975 NPR
500 PKR234.13950 NPR
1000 PKR468.27900 NPR
2000 PKR936.55800 NPR
5000 PKR2341.39500 NPR
10000 PKR4682.79000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Pakistani Rupee
1 NPR2.13548 PKR
5 NPR10.67740 PKR
10 NPR21.35480 PKR
20 NPR42.70960 PKR
50 NPR106.77400 PKR
100 NPR213.54800 PKR
250 NPR533.87000 PKR
500 NPR1067.74000 PKR
1000 NPR2135.48000 PKR
2000 NPR4270.96000 PKR
5000 NPR10677.40000 PKR
10000 NPR21354.80000 PKR