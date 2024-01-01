50 روبية نيبالية إلى روبية باكستانية

تحويل NPR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

50 npr
104.01 pkr

₨1.000 NPR = ₨2.080 PKR

Mid-market exchange rate at 07:16
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NPR إلى PKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3381.5121.6550.94721.681
1 GBP1.17911.312110.0211.7821.9511.11625.557
1 USD0.8990.762183.881.3591.4870.85119.484
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Pakistani Rupee
1 NPR٢٫٠٨٠٢٦ PKR
5 NPR١٠٫٤٠١٣٠ PKR
10 NPR٢٠٫٨٠٢٦٠ PKR
20 NPR٤١٫٦٠٥٢٠ PKR
50 NPR١٠٤٫٠١٣٠٠ PKR
100 NPR٢٠٨٫٠٢٦٠٠ PKR
250 NPR٥٢٠٫٠٦٥٠٠ PKR
500 NPR١٬٠٤٠٫١٣٠٠٠ PKR
1000 NPR٢٬٠٨٠٫٢٦٠٠٠ PKR
2000 NPR٤٬١٦٠٫٥٢٠٠٠ PKR
5000 NPR١٠٬٤٠١٫٣٠٠٠٠ PKR
10000 NPR٢٠٬٨٠٢٫٦٠٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Nepalese Rupee
1 PKR٠٫٤٨٠٧١ NPR
5 PKR٢٫٤٠٣٥٥ NPR
10 PKR٤٫٨٠٧٠٩ NPR
20 PKR٩٫٦١٤١٨ NPR
50 PKR٢٤٫٠٣٥٤٥ NPR
100 PKR٤٨٫٠٧٠٩٠ NPR
250 PKR١٢٠٫١٧٧٢٥ NPR
500 PKR٢٤٠٫٣٥٤٥٠ NPR
1000 PKR٤٨٠٫٧٠٩٠٠ NPR
2000 PKR٩٦١٫٤١٨٠٠ NPR
5000 PKR٢٬٤٠٣٫٥٤٥٠٠ NPR
10000 PKR٤٬٨٠٧٫٠٩٠٠٠ NPR