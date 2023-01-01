ألف روبية باكستانية إلى فرنك قمري

تحويل PKR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pkr
١٬٦٣٢ kmf

1.00000 PKR = 1.63184 KMF

Mid-market exchange rate at 02:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073489.26291.465511.648210.963418.729
1GBP1.1528711.2375102.9091.689561.900191.1106821.5923
1USD0.93160.808081183.1591.36531.535510.897517.4483
1INR0.01120290.00971730.012025210.01641790.01846470.01079260.209819

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / فرنك جزر القمر
1 PKR1.63184 KMF
5 PKR8.15920 KMF
10 PKR16.31840 KMF
20 PKR32.63680 KMF
50 PKR81.59200 KMF
100 PKR163.18400 KMF
250 PKR407.96000 KMF
500 PKR815.92000 KMF
1000 PKR1631.84000 KMF
2000 PKR3263.68000 KMF
5000 PKR8159.20000 KMF
10000 PKR16318.40000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Pakistani Rupee
1 KMF0.61280 PKR
5 KMF3.06402 PKR
10 KMF6.12804 PKR
20 KMF12.25608 PKR
50 KMF30.64020 PKR
100 KMF61.28040 PKR
250 KMF153.20100 PKR
500 KMF306.40200 PKR
1000 KMF612.80400 PKR
2000 KMF1225.60800 PKR
5000 KMF3064.02000 PKR
10000 KMF6128.04000 PKR