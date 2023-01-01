10 بيزو فلبيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل PHP إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

10 php
0.67 pgk

1.00000 PHP = 0.06662 PGK

Mid-market exchange rate at 01:39
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.932151.533860.8080481307.72149.5557.28795
1CAD0.73214510.6824621.123010.591608957.44109.4965.33583
1EUR1.07281.4652811.645520.86691402.92160.4457.81851
1AUD0.651950.8904660.60770910.526807852.56897.50244.75138

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

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PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Papua New Guinean Kina
1 PHP0.06662 PGK
5 PHP0.33311 PGK
10 PHP0.66622 PGK
20 PHP1.33244 PGK
50 PHP3.33109 PGK
100 PHP6.66218 PGK
250 PHP16.65545 PGK
500 PHP33.31090 PGK
1000 PHP66.62180 PGK
2000 PHP133.24360 PGK
5000 PHP333.10900 PGK
10000 PHP666.21800 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Philippine Peso
1 PGK15.01010 PHP
5 PGK75.05050 PHP
10 PGK150.10100 PHP
20 PGK300.20200 PHP
50 PGK750.50500 PHP
100 PGK1501.01000 PHP
250 PGK3752.52500 PHP
500 PGK7505.05000 PHP
1000 PGK15010.10000 PHP
2000 PGK30020.20000 PHP
5000 PGK75050.50000 PHP
10000 PGK150101.00000 PHP