10 بيزو فلبيني إلى سول بيروفي

تحويل PHP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

10 php
0.67 pen

1.00000 PHP = 0.06720 PEN

Mid-market exchange rate at 01:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0727589.19921.465431.645950.9638518.7243
1GBP1.1534711.23735102.8861.690281.89851.1117721.5973
1USD0.932150.808179183.151.366051.534330.898517.4545
1INR0.01121090.009719530.012026510.01642870.01845260.01080580.209916

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Peruvian Nuevo Sol
1 PHP0.06720 PEN
5 PHP0.33600 PEN
10 PHP0.67200 PEN
20 PHP1.34399 PEN
50 PHP3.35998 PEN
100 PHP6.71997 PEN
250 PHP16.79993 PEN
500 PHP33.59985 PEN
1000 PHP67.19970 PEN
2000 PHP134.39940 PEN
5000 PHP335.99850 PEN
10000 PHP671.99700 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Philippine Peso
1 PEN14.88100 PHP
5 PEN74.40500 PHP
10 PEN148.81000 PHP
20 PEN297.62000 PHP
50 PEN744.05000 PHP
100 PEN1488.10000 PHP
250 PEN3720.25000 PHP
500 PEN7440.50000 PHP
1000 PEN14881.00000 PHP
2000 PEN29762.00000 PHP
5000 PEN74405.00000 PHP
10000 PEN148810.00000 PHP