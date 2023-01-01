10 سول بيروفي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل PEN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pen
١٬٦٤٥ xof

1.00000 PEN = 164.54400 XOF

Mid-market exchange rate at 21:52
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.072989.21161.464991.649220.964518.7318
1GBP1.1534711.23755102.9021.689811.902311.1125221.6064
1USD0.932050.808048183.151.365451.537160.89917.459
1INR0.01120930.009717960.012026510.01642150.01848660.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PEN164.54400 XOF
5 PEN822.72000 XOF
10 PEN1645.44000 XOF
20 PEN3290.88000 XOF
50 PEN8227.20000 XOF
100 PEN16454.40000 XOF
250 PEN41136.00000 XOF
500 PEN82272.00000 XOF
1000 PEN164544.00000 XOF
2000 PEN329088.00000 XOF
5000 PEN822720.00000 XOF
10000 PEN1645440.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Peruvian Nuevo Sol
1 XOF0.00608 PEN
5 XOF0.03039 PEN
10 XOF0.06077 PEN
20 XOF0.12155 PEN
50 XOF0.30387 PEN
100 XOF0.60774 PEN
250 XOF1.51935 PEN
500 XOF3.03870 PEN
1000 XOF6.07739 PEN
2000 XOF12.15478 PEN
5000 XOF30.38695 PEN
10000 XOF60.77390 PEN