1 فرنك غرب إفريقي إلى سول بيروفي

تحويل XOF إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.01 pen

1.00000 XOF = 0.00619 PEN

Mid-market exchange rate at 00:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87371.085490.29011.484771.666770.962918.7716
1 GBP1.1445611.24225103.3381.699341.907631.1020921.4842
1 USD0.92130.804991183.1861.367951.535630.887117.2946
1 INR0.01107540.0096770.012021310.01644450.01846020.01066410.207903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Peruvian Nuevo Sol
1 XOF0.00619 PEN
5 XOF0.03095 PEN
10 XOF0.06190 PEN
20 XOF0.12380 PEN
50 XOF0.30950 PEN
100 XOF0.61900 PEN
250 XOF1.54751 PEN
500 XOF3.09502 PEN
1000 XOF6.19004 PEN
2000 XOF12.38008 PEN
5000 XOF30.95020 PEN
10000 XOF61.90040 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PEN161.55000 XOF
5 PEN807.75000 XOF
10 PEN1615.50000 XOF
20 PEN3231.00000 XOF
50 PEN8077.50000 XOF
100 PEN16155.00000 XOF
250 PEN40387.50000 XOF
500 PEN80775.00000 XOF
1000 PEN161550.00000 XOF
2000 PEN323100.00000 XOF
5000 PEN807750.00000 XOF
10000 PEN1615500.00000 XOF