سول بيروفي إلى فرنك قمري

تحويل PEN إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
117,537 kmf

S/.1.000 PEN = CF117.5 KMF

Mid-market exchange rate at 16:01
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PEN إلى KMF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.6881.511.6490.94921.337
1 GBP1.18111.32110.6311.7831.9471.1225.195
1 USD0.8950.758183.8341.3511.4750.84919.092
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / فرنك جزر القمر
1 PEN١١٧٫٥٣٧٠٠ KMF
5 PEN٥٨٧٫٦٨٥٠٠ KMF
10 PEN١٬١٧٥٫٣٧٠٠٠ KMF
20 PEN٢٬٣٥٠٫٧٤٠٠٠ KMF
50 PEN٥٬٨٧٦٫٨٥٠٠٠ KMF
100 PEN١١٬٧٥٣٫٧٠٠٠٠ KMF
250 PEN٢٩٬٣٨٤٫٢٥٠٠٠ KMF
500 PEN٥٨٬٧٦٨٫٥٠٠٠٠ KMF
1000 PEN١١٧٬٥٣٧٫٠٠٠٠٠ KMF
2000 PEN٢٣٥٬٠٧٤٫٠٠٠٠٠ KMF
5000 PEN٥٨٧٬٦٨٥٫٠٠٠٠٠ KMF
10000 PEN١٬١٧٥٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Peruvian Nuevo Sol
1 KMF٠٫٠٠٨٥١ PEN
5 KMF٠٫٠٤٢٥٤ PEN
10 KMF٠٫٠٨٥٠٨ PEN
20 KMF٠٫١٧٠١٦ PEN
50 KMF٠٫٤٢٥٤٠ PEN
100 KMF٠٫٨٥٠٨٠ PEN
250 KMF٢٫١٢٧٠٠ PEN
500 KMF٤٫٢٥٣٩٩ PEN
1000 KMF٨٫٥٠٧٩٨ PEN
2000 KMF١٧٫٠١٥٩٦ PEN
5000 KMF٤٢٫٥٣٩٩٠ PEN
10000 KMF٨٥٫٠٧٩٨٠ PEN