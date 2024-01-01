500 ريال عماني إلى فرنك قمري

تحويل OMR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

500 omr
574,850 kmf

ر.ع.1.000 OMR = CF1,150 KMF

Mid-market exchange rate at 12:41
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OMR إلى KMF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2591.511.6520.94721.541
1 GBP1.1811.312110.0771.7821.9491.11825.426
1 USD0.90.762183.9041.3581.4860.85219.38
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / فرنك جزر القمر
1 OMR١٬١٤٩٫٧٠٠٠٠ KMF
5 OMR٥٬٧٤٨٫٥٠٠٠٠ KMF
10 OMR١١٬٤٩٧٫٠٠٠٠٠ KMF
20 OMR٢٢٬٩٩٤٫٠٠٠٠٠ KMF
50 OMR٥٧٬٤٨٥٫٠٠٠٠٠ KMF
100 OMR١١٤٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ KMF
250 OMR٢٨٧٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ KMF
500 OMR٥٧٤٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ KMF
1000 OMR١٬١٤٩٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ KMF
2000 OMR٢٬٢٩٩٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ KMF
5000 OMR٥٬٧٤٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ KMF
10000 OMR١١٬٤٩٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الريال العماني
1 KMF٠٫٠٠٠٨٧ OMR
5 KMF٠٫٠٠٤٣٥ OMR
10 KMF٠٫٠٠٨٧٠ OMR
20 KMF٠٫٠١٧٤٠ OMR
50 KMF٠٫٠٤٣٤٩ OMR
100 KMF٠٫٠٨٦٩٨ OMR
250 KMF٠٫٢١٧٤٥ OMR
500 KMF٠٫٤٣٤٩٠ OMR
1000 KMF٠٫٨٦٩٧٩ OMR
2000 KMF١٫٧٣٩٥٨ OMR
5000 KMF٤٫٣٤٨٩٦ OMR
10000 KMF٨٫٦٩٧٩١ OMR