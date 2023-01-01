متكال موزمبيقي إلى كرونة دنماركية

تحويل MZN إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٠٩٫٥٥ dkk

1.00000 MZN = 0.10955 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:7 UTC
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MZN إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661760.964518.363
1GBP1.15311.2292102.181.656591.915981.1120721.1724
1USD0.9380.813537183.1271.34771.558720.904817.2245
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621250.01875110.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / كرونة دانمركية
1 MZN0.10955 DKK
5 MZN0.54775 DKK
10 MZN1.09550 DKK
20 MZN2.19100 DKK
50 MZN5.47750 DKK
100 MZN10.95500 DKK
250 MZN27.38750 DKK
500 MZN54.77500 DKK
1000 MZN109.55000 DKK
2000 MZN219.10000 DKK
5000 MZN547.75000 DKK
10000 MZN1095.50000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / ميثامبيكان
1 DKK9.12827 MZN
5 DKK45.64135 MZN
10 DKK91.28270 MZN
20 DKK182.56540 MZN
50 DKK456.41350 MZN
100 DKK912.82700 MZN
250 DKK2282.06750 MZN
500 DKK4564.13500 MZN
1000 DKK9128.27000 MZN
2000 DKK18256.54000 MZN
5000 DKK45641.35000 MZN
10000 DKK91282.70000 MZN