5 رينغيت ماليزي إلى غورد هايتي

تحويل MYR إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

5 myr
138.98 htg

1.00000 MYR = 27.79560 HTG

Mid-market exchange rate at 22:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566951.0840589.81091.469431.660740.9579318.4526
1 GBP1.1672811.26535104.8311.715181.938491.1181721.5387
1 USD0.922450.790295182.84761.35551.531980.8837517.0219
1 INR0.01113450.009539140.012070410.01636140.01849150.01066720.20546

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Haiti Gourde
1 MYR27.79560 HTG
5 MYR138.97800 HTG
10 MYR277.95600 HTG
20 MYR555.91200 HTG
50 MYR1389.78000 HTG
100 MYR2779.56000 HTG
250 MYR6948.90000 HTG
500 MYR13897.80000 HTG
1000 MYR27795.60000 HTG
2000 MYR55591.20000 HTG
5000 MYR138978.00000 HTG
10000 MYR277956.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / رينغيت ماليزي
1 HTG0.03598 MYR
5 HTG0.17989 MYR
10 HTG0.35977 MYR
20 HTG0.71954 MYR
50 HTG1.79885 MYR
100 HTG3.59770 MYR
250 HTG8.99425 MYR
500 HTG17.98850 MYR
1000 HTG35.97700 MYR
2000 HTG71.95400 MYR
5000 HTG179.88500 MYR
10000 HTG359.77000 MYR