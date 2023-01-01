كواشا ملاوية إلى تالا ساموي

تحويل MWK إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٢٫٥٥ wst

1.00000 MWK = 0.00255 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 22:49 UTC
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MWK إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661730.9645518.3691
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915761.11221.1773
1USD0.937850.813504183.1271.34781.558480.904617.2278
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874820.01088210.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Samoan Tala
1 MWK0.00255 WST
5 MWK0.01277 WST
10 MWK0.02554 WST
20 MWK0.05107 WST
50 MWK0.12768 WST
100 MWK0.25537 WST
250 MWK0.63842 WST
500 MWK1.27684 WST
1000 MWK2.55368 WST
2000 MWK5.10736 WST
5000 MWK12.76840 WST
10000 MWK25.53680 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Malawian Kwacha
1 WST391.59100 MWK
5 WST1957.95500 MWK
10 WST3915.91000 MWK
20 WST7831.82000 MWK
50 WST19579.55000 MWK
100 WST39159.10000 MWK
250 WST97897.75000 MWK
500 WST195795.50000 MWK
1000 WST391591.00000 MWK
2000 WST783182.00000 MWK
5000 WST1957955.00000 MWK
10000 WST3915910.00000 MWK