20 كواشا ملاوية إلى تالا ساموي

تحويل MWK إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

20 mwk
0.03 wst

1.00000 MWK = 0.00162 WST

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.922551.533151.35551.34420.79023382.843919.1102
1 EUR1.0839511.661861.469291.457050.856589.798620.7145
1 AUD0.652250.60173410.8841250.8767540.51542954.034912.4646
1 CAD0.7377350.6805991.1310610.9916640.58298261.116914.0983

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Samoan Tala
1 MWK0.00162 WST
5 MWK0.00808 WST
10 MWK0.01615 WST
20 MWK0.03230 WST
50 MWK0.08076 WST
100 MWK0.16152 WST
250 MWK0.40380 WST
500 MWK0.80760 WST
1000 MWK1.61520 WST
2000 MWK3.23040 WST
5000 MWK8.07600 WST
10000 MWK16.15200 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Malawian Kwacha
1 WST619.11800 MWK
5 WST3095.59000 MWK
10 WST6191.18000 MWK
20 WST12382.36000 MWK
50 WST30955.90000 MWK
100 WST61911.80000 MWK
250 WST154779.50000 MWK
500 WST309559.00000 MWK
1000 WST619118.00000 MWK
2000 WST1238236.00000 MWK
5000 WST3095590.00000 MWK
10000 WST6191180.00000 MWK