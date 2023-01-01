روبية موريشية إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل MUR إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
40.36 ang

1.00000 MUR = 0.04036 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MUR إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 ANG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 MUR0.04036 ANG
5 MUR0.20182 ANG
10 MUR0.40364 ANG
20 MUR0.80728 ANG
50 MUR2.01819 ANG
100 MUR4.03639 ANG
250 MUR10.09098 ANG
500 MUR20.18195 ANG
1000 MUR40.36390 ANG
2000 MUR80.72780 ANG
5000 MUR201.81950 ANG
10000 MUR403.63900 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / Mauritian Rupee
1 ANG24.77460 MUR
5 ANG123.87300 MUR
10 ANG247.74600 MUR
20 ANG495.49200 MUR
50 ANG1238.73000 MUR
100 ANG2477.46000 MUR
250 ANG6193.65000 MUR
500 ANG12387.30000 MUR
1000 ANG24774.60000 MUR
2000 ANG49549.20000 MUR
5000 ANG123873.00000 MUR
10000 ANG247746.00000 MUR