5000 توغروغ منغولي إلى سول بيروفي

تحويل MNT إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mnt
5.58 pen

1.00000 MNT = 0.00112 PEN

Mid-market exchange rate at 21:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Peruvian Nuevo Sol
1 MNT0.00112 PEN
5 MNT0.00558 PEN
10 MNT0.01115 PEN
20 MNT0.02230 PEN
50 MNT0.05575 PEN
100 MNT0.11151 PEN
250 MNT0.27877 PEN
500 MNT0.55754 PEN
1000 MNT1.11507 PEN
2000 MNT2.23014 PEN
5000 MNT5.57535 PEN
10000 MNT11.15070 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / التوغروغ المنغولي
1 PEN896.80500 MNT
5 PEN4484.02500 MNT
10 PEN8968.05000 MNT
20 PEN17936.10000 MNT
50 PEN44840.25000 MNT
100 PEN89680.50000 MNT
250 PEN224201.25000 MNT
500 PEN448402.50000 MNT
1000 PEN896805.00000 MNT
2000 PEN1793610.00000 MNT
5000 PEN4484025.00000 MNT
10000 PEN8968050.00000 MNT