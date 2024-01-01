1 توغروغ منغولي إلى فلورن أروبي

تحويل MNT إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1 mnt
0.00 awg

1.00000 MNT = 0.00053 AWG

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Aruban Florin
1 MNT0.00053 AWG
5 MNT0.00265 AWG
10 MNT0.00529 AWG
20 MNT0.01059 AWG
50 MNT0.02647 AWG
100 MNT0.05294 AWG
250 MNT0.13236 AWG
500 MNT0.26471 AWG
1000 MNT0.52943 AWG
2000 MNT1.05886 AWG
5000 MNT2.64715 AWG
10000 MNT5.29429 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / التوغروغ المنغولي
1 AWG1888.83000 MNT
5 AWG9444.15000 MNT
10 AWG18888.30000 MNT
20 AWG37776.60000 MNT
50 AWG94441.50000 MNT
100 AWG188883.00000 MNT
250 AWG472207.50000 MNT
500 AWG944415.00000 MNT
1000 AWG1888830.00000 MNT
2000 AWG3777660.00000 MNT
5000 AWG9444150.00000 MNT
10000 AWG18888300.00000 MNT