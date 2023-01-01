كيات ميانماري إلى كواشا زامبي

تحويل MMK إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
11.25 zmw

1.00000 MMK = 0.01125 ZMW

Mid-market exchange rate at 15:02
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.36150.9131.5137818.65630.7919857.15295
1 THB0.028526610.0388390.02604460.04318290.5322010.02259260.204049
1 CAD0.73448425.747310.6705781.1118413.70280.58175.25373
1 EUR1.095338.39571.4912511.6580420.43420.86757.83463

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى EUR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / زيميو
1 MMK0.01125 ZMW
5 MMK0.05623 ZMW
10 MMK0.11247 ZMW
20 MMK0.22494 ZMW
50 MMK0.56234 ZMW
100 MMK1.12468 ZMW
250 MMK2.81170 ZMW
500 MMK5.62340 ZMW
1000 MMK11.24680 ZMW
2000 MMK22.49360 ZMW
5000 MMK56.23400 ZMW
10000 MMK112.46800 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Myanma Kyat
1 ZMW88.91450 MMK
5 ZMW444.57250 MMK
10 ZMW889.14500 MMK
20 ZMW1778.29000 MMK
50 ZMW4445.72500 MMK
100 ZMW8891.45000 MMK
250 ZMW22228.62500 MMK
500 ZMW44457.25000 MMK
1000 ZMW88914.50000 MMK
2000 ZMW177829.00000 MMK
5000 ZMW444572.50000 MMK
10000 ZMW889145.00000 MMK