2000 كيات ميانماري إلى كواشا زامبي

تحويل MMK إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mmk
22.46 zmw

1.00000 MMK = 0.01123 ZMW

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / زيميو
1 MMK0.01123 ZMW
5 MMK0.05614 ZMW
10 MMK0.11229 ZMW
20 MMK0.22458 ZMW
50 MMK0.56144 ZMW
100 MMK1.12289 ZMW
250 MMK2.80722 ZMW
500 MMK5.61445 ZMW
1000 MMK11.22890 ZMW
2000 MMK22.45780 ZMW
5000 MMK56.14450 ZMW
10000 MMK112.28900 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Myanma Kyat
1 ZMW89.05620 MMK
5 ZMW445.28100 MMK
10 ZMW890.56200 MMK
20 ZMW1781.12400 MMK
50 ZMW4452.81000 MMK
100 ZMW8905.62000 MMK
250 ZMW22264.05000 MMK
500 ZMW44528.10000 MMK
1000 ZMW89056.20000 MMK
2000 ZMW178112.40000 MMK
5000 ZMW445281.00000 MMK
10000 ZMW890562.00000 MMK