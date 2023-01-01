كيات ميانماري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MMK إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
3.71 hkd

1.00000 MMK = 0.00371 HKD

Mid-market exchange rate at 21:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658270.964518.8134
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911371.1116921.6849
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513780.880517.1741
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816490.01056580.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار هونغ كونغ
1 MMK0.00371 HKD
5 MMK0.01855 HKD
10 MMK0.03710 HKD
20 MMK0.07421 HKD
50 MMK0.18552 HKD
100 MMK0.37103 HKD
250 MMK0.92758 HKD
500 MMK1.85516 HKD
1000 MMK3.71033 HKD
2000 MMK7.42066 HKD
5000 MMK18.55165 HKD
10000 MMK37.10330 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Myanma Kyat
100 HKD26951.80000 MMK
200 HKD53903.60000 MMK
300 HKD80855.40000 MMK
500 HKD134759.00000 MMK
1000 HKD269518.00000 MMK
2000 HKD539036.00000 MMK
2500 HKD673795.00000 MMK
3000 HKD808554.00000 MMK
4000 HKD1078072.00000 MMK
5000 HKD1347590.00000 MMK
10000 HKD2695180.00000 MMK
20000 HKD5390360.00000 MMK