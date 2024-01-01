1 كيات ميانماري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MMK إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1 mmk
0.00 hkd

1.00000 MMK = 0.00372 HKD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار هونغ كونغ
1 MMK0.00372 HKD
5 MMK0.01861 HKD
10 MMK0.03722 HKD
20 MMK0.07445 HKD
50 MMK0.18612 HKD
100 MMK0.37224 HKD
250 MMK0.93059 HKD
500 MMK1.86119 HKD
1000 MMK3.72237 HKD
2000 MMK7.44474 HKD
5000 MMK18.61185 HKD
10000 MMK37.22370 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Myanma Kyat
100 HKD26864.60000 MMK
200 HKD53729.20000 MMK
300 HKD80593.80000 MMK
500 HKD134323.00000 MMK
1000 HKD268646.00000 MMK
2000 HKD537292.00000 MMK
2500 HKD671615.00000 MMK
3000 HKD805938.00000 MMK
4000 HKD1074584.00000 MMK
5000 HKD1343230.00000 MMK
10000 HKD2686460.00000 MMK
20000 HKD5372920.00000 MMK