دينار مقدوني إلى تالا ساموي

تحويل MKD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٤٦٫٦٨ wst

1.00000 MKD = 0.04668 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 21:2 UTC
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MKD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.61341.436971.661080.9638518.3698
1GBP1.153811.23102.2461.658041.916631.1120921.196
1USD0.93810.813008183.1271.3481.558240.9041517.2325
1INR0.0112850.009780310.012029810.01621620.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Samoan Tala
1 MKD0.04668 WST
5 MKD0.23341 WST
10 MKD0.46683 WST
20 MKD0.93366 WST
50 MKD2.33414 WST
100 MKD4.66828 WST
250 MKD11.67070 WST
500 MKD23.34140 WST
1000 MKD46.68280 WST
2000 MKD93.36560 WST
5000 MKD233.41400 WST
10000 MKD466.82800 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / دينار مقدوني
1 WST21.42120 MKD
5 WST107.10600 MKD
10 WST214.21200 MKD
20 WST428.42400 MKD
50 WST1071.06000 MKD
100 WST2142.12000 MKD
250 WST5355.30000 MKD
500 WST10710.60000 MKD
1000 WST21421.20000 MKD
2000 WST42842.40000 MKD
5000 WST107106.00000 MKD
10000 WST214212.00000 MKD