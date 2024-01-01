Makedonya dinarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MKD → WST çevirin

1.000 mkd
47,73 wst

1.00000 MKD = 0.04773 WST

12:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.02411.354250.931151.641091.347251.538580.796844
1 ZAR0.05256510.0711860.04894540.08626390.07081810.08087530.0418861
1 CAD0.73841614.047710.687571.211810.9948311.136110.588403
1 EUR1.0739520.43091.454411.762451.446881.652360.85577

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Makedonya dinarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Samoa Talası
1 MKD0.04773 WST
5 MKD0.23864 WST
10 MKD0.47728 WST
20 MKD0.95457 WST
50 MKD2.38642 WST
100 MKD4.77284 WST
250 MKD11.93210 WST
500 MKD23.86420 WST
1000 MKD47.72840 WST
2000 MKD95.45680 WST
5000 MKD238.64200 WST
10000 MKD477.28400 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Makedonya Dinarı
1 WST20.95190 MKD
5 WST104.75950 MKD
10 WST209.51900 MKD
20 WST419.03800 MKD
50 WST1047.59500 MKD
100 WST2095.19000 MKD
250 WST5237.97500 MKD
500 WST10475.95000 MKD
1000 WST20951.90000 MKD
2000 WST41903.80000 MKD
5000 WST104759.50000 MKD
10000 WST209519.00000 MKD