bin Samoa talasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile WST → MKD çevirin

1,000WS$ WST = 21,22ден MKD

05:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 WST → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,508021,5080
Düşük20,468620,2571
Ortalama21,005920,7409
Değişim2.45%4.29%
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1 WST → MKD istatistikleri

WST → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,5080, en düşük 20,4686 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,0059 oldu. WST → MKD kurundaki değişiklik 2.45 değerindeydi.

WST → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,5080, en düşük 20,2571 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,7409 oldu. WST → MKD kurundaki değişiklik 4.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9671,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0181,4840,83589,3471,417
1 AUD0,6510,615111,690,9120,51354,9160,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Makedonya Dinarı
1 WST21,22450 MKD
5 WST106,12250 MKD
10 WST212,24500 MKD
20 WST424,49000 MKD
50 WST1.061,22500 MKD
100 WST2.122,45000 MKD
250 WST5.306,12500 MKD
500 WST10.612,25000 MKD
1000 WST21.224,50000 MKD
2000 WST42.449,00000 MKD
5000 WST106.122,50000 MKD
10000 WST212.245,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Samoa Talası
1 MKD0,04712 WST
5 MKD0,23558 WST
10 MKD0,47116 WST
20 MKD0,94231 WST
50 MKD2,35578 WST
100 MKD4,71155 WST
250 MKD11,77888 WST
500 MKD23,55775 WST
1000 MKD47,11550 WST
2000 MKD94,23100 WST
5000 MKD235,57750 WST
10000 MKD471,15500 WST