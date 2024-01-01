50 Makedonya dinarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MKD → WST çevirin

50 mkd
2,41 wst

1,000ден MKD = 0,04810WS$ WST

21:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04890,0489
Düşük0,04740,0469
Ortalama0,04800,0478
Değişim1.13%0.26%
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1 MKD → WST istatistikleri

MKD → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0489, en düşük 0,0474 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0480 oldu. MKD → WST kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

MKD → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0489, en düşük 0,0469 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0478 oldu. MKD → WST kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2781,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17110,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7241,49811,8151,4431,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Samoa Talası
1 MKD0,04810 WST
5 MKD0,24052 WST
10 MKD0,48104 WST
20 MKD0,96209 WST
50 MKD2,40522 WST
100 MKD4,81044 WST
250 MKD12,02610 WST
500 MKD24,05220 WST
1000 MKD48,10440 WST
2000 MKD96,20880 WST
5000 MKD240,52200 WST
10000 MKD481,04400 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Makedonya Dinarı
1 WST20,78810 MKD
5 WST103,94050 MKD
10 WST207,88100 MKD
20 WST415,76200 MKD
50 WST1.039,40500 MKD
100 WST2.078,81000 MKD
250 WST5.197,02500 MKD
500 WST10.394,05000 MKD
1000 WST20.788,10000 MKD
2000 WST41.576,20000 MKD
5000 WST103.940,50000 MKD
10000 WST207.881,00000 MKD