دينار مقدوني إلى بيزو تشيلي

تحويل MKD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
15352 clp

1.00000 MKD = 15.35160 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:52 UTC
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MKD إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63091.437751.661940.9645518.3781
1GBP1.1530711.2295102.1961.65781.91631.1121921.1909
1USD0.93780.813339183.121.348351.55860.9045517.2354
1INR0.01128280.009785110.012030810.01622170.01875120.01088250.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Chilean Peso
1 MKD15.35160 CLP
5 MKD76.75800 CLP
10 MKD153.51600 CLP
20 MKD307.03200 CLP
50 MKD767.58000 CLP
100 MKD1535.16000 CLP
250 MKD3837.90000 CLP
500 MKD7675.80000 CLP
1000 MKD15351.60000 CLP
2000 MKD30703.20000 CLP
5000 MKD76758.00000 CLP
10000 MKD153516.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / دينار مقدوني
1 CLP0.06514 MKD
5 CLP0.32570 MKD
10 CLP0.65140 MKD
20 CLP1.30280 MKD
50 CLP3.25699 MKD
100 CLP6.51399 MKD
250 CLP16.28497 MKD
500 CLP32.56995 MKD
1000 CLP65.13990 MKD
2000 CLP130.27980 MKD
5000 CLP325.69950 MKD
10000 CLP651.39900 MKD