ليو مولدوفي إلى كرونة نروجية

تحويل MDL إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٥٩٨٫٧٥ nok

1.00000 MDL = 0.59874 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:27 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MDL إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437461.662010.964118.3625
1GBP1.153211.22915102.1671.657691.916651.111821.1758
1USD0.938250.81357183.121.348651.559330.9045517.228
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622530.018760.01088250.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

MDL إلى USD

MDL إلى GBP

MDL إلى ZAR

MDL إلى CAD

MDL إلى AUD

MDL إلى INR

MDL إلى NZD

MDL إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مولدوفى Leu / كروني نرويجي
1 MDL0.59874 NOK
5 MDL2.99372 NOK
10 MDL5.98745 NOK
20 MDL11.97490 NOK
50 MDL29.93725 NOK
100 MDL59.87450 NOK
250 MDL149.68625 NOK
500 MDL299.37250 NOK
1000 MDL598.74500 NOK
2000 MDL1197.49000 NOK
5000 MDL2993.72500 NOK
10000 MDL5987.45000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / مولدوفى Leu
1 NOK1.67016 MDL
5 NOK8.35080 MDL
10 NOK16.70160 MDL
20 NOK33.40320 MDL
50 NOK83.50800 MDL
100 NOK167.01600 MDL
250 NOK417.54000 MDL
500 NOK835.08000 MDL
1000 NOK1670.16000 MDL
2000 NOK3340.32000 MDL
5000 NOK8350.80000 MDL
10000 NOK16701.60000 MDL