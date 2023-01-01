ليو مولدوفي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MDL إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
434.39 hkd

1.00000 MDL = 0.43439 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661680.9638518.3638
1GBP1.1532711.22915102.1671.657821.916351.1115821.1784
1USD0.938250.81357183.121.348751.559090.9043517.2301
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622650.01875710.01088010.207292

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار هونغ كونغ
1 MDL0.43439 HKD
5 MDL2.17194 HKD
10 MDL4.34388 HKD
20 MDL8.68776 HKD
50 MDL21.71940 HKD
100 MDL43.43880 HKD
250 MDL108.59700 HKD
500 MDL217.19400 HKD
1000 MDL434.38800 HKD
2000 MDL868.77600 HKD
5000 MDL2171.94000 HKD
10000 MDL4343.88000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / مولدوفى Leu
100 HKD230.20900 MDL
200 HKD460.41800 MDL
300 HKD690.62700 MDL
500 HKD1151.04500 MDL
1000 HKD2302.09000 MDL
2000 HKD4604.18000 MDL
2500 HKD5755.22500 MDL
3000 HKD6906.27000 MDL
4000 HKD9208.36000 MDL
5000 HKD11510.45000 MDL
10000 HKD23020.90000 MDL
20000 HKD46041.80000 MDL