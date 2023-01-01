ليو مولدوفي إلى سيدي غاني

تحويل MDL إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٦٢٢٫٠٥ ghs

1.00000 MDL = 0.62205 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661680.9638518.3638
1GBP1.1532711.22915102.1671.657821.916351.1115821.1784
1USD0.938250.81357183.121.348751.559090.9043517.2301
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622650.01875710.01088010.207292

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Ghanaian Cedi
1 MDL0.62205 GHS
5 MDL3.11024 GHS
10 MDL6.22049 GHS
20 MDL12.44098 GHS
50 MDL31.10245 GHS
100 MDL62.20490 GHS
250 MDL155.51225 GHS
500 MDL311.02450 GHS
1000 MDL622.04900 GHS
2000 MDL1244.09800 GHS
5000 MDL3110.24500 GHS
10000 MDL6220.49000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / مولدوفى Leu
1 GHS1.60759 MDL
5 GHS8.03795 MDL
10 GHS16.07590 MDL
20 GHS32.15180 MDL
50 GHS80.37950 MDL
100 GHS160.75900 MDL
250 GHS401.89750 MDL
500 GHS803.79500 MDL
1000 GHS1607.59000 MDL
2000 GHS3215.18000 MDL
5000 GHS8037.95000 MDL
10000 GHS16075.90000 MDL