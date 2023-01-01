ليو مولدوفي إلى فلورن أروبي

تحويل MDL إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
١٠٠٫٥٣ awg

1.00000 MDL = 0.10053 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:15 UTC
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MDL إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.964118.3651
1GBP1.153411.22925102.1751.658071.916511.11221.1816
1USD0.938250.813504183.121.348851.559090.904617.2313
1INR0.0112880.009787110.012030810.01622770.01875710.01088310.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Aruban Florin
1 MDL0.10053 AWG
5 MDL0.50264 AWG
10 MDL1.00528 AWG
20 MDL2.01056 AWG
50 MDL5.02640 AWG
100 MDL10.05280 AWG
250 MDL25.13200 AWG
500 MDL50.26400 AWG
1000 MDL100.52800 AWG
2000 MDL201.05600 AWG
5000 MDL502.64000 AWG
10000 MDL1005.28000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / مولدوفى Leu
1 AWG9.94751 MDL
5 AWG49.73755 MDL
10 AWG99.47510 MDL
20 AWG198.95020 MDL
50 AWG497.37550 MDL
100 AWG994.75100 MDL
250 AWG2486.87750 MDL
500 AWG4973.75500 MDL
1000 AWG9947.51000 MDL
2000 AWG19895.02000 MDL
5000 AWG49737.55000 MDL
10000 AWG99475.10000 MDL