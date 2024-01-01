Moldova leyinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MDL → AWG çevirin

1.000 mdl
100,26 awg

1.00000 MDL = 0.10026 AWG

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79690819.00961.354051.5385883.04051.640291.34745
1 GBP1.25485123.85421.699131.93069104.2032.058311.69085
1 ZAR0.05260510.041921310.07122980.0809374.368350.08628720.0708826
1 CAD0.7385250.58853714.039111.1362861.32751.211390.995126

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Moldova leyinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → AUD

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Aruba Florini
1 MDL0.10026 AWG
5 MDL0.50131 AWG
10 MDL1.00262 AWG
20 MDL2.00524 AWG
50 MDL5.01310 AWG
100 MDL10.02620 AWG
250 MDL25.06550 AWG
500 MDL50.13100 AWG
1000 MDL100.26200 AWG
2000 MDL200.52400 AWG
5000 MDL501.31000 AWG
10000 MDL1002.62000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Moldova Leyi
1 AWG9.97391 MDL
5 AWG49.86955 MDL
10 AWG99.73910 MDL
20 AWG199.47820 MDL
50 AWG498.69550 MDL
100 AWG997.39100 MDL
250 AWG2493.47750 MDL
500 AWG4986.95500 MDL
1000 AWG9973.91000 MDL
2000 AWG19947.82000 MDL
5000 AWG49869.55000 MDL
10000 AWG99739.10000 MDL