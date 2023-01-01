Молдавские леи в арубанские флорины

Сконвертируйте MDL в AWG по реальному обменному курсу

1 000 mdl
100,84 awg

1.00000 MDL = 0.10084 AWG

Среднерыночный курс в 22:20 UTC
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График изменения обменного курса MDL к AWG

1 мин. назад 1 MDL → 0 AWG
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075689.12421.457981.673960.9586518.5313
1GBP1.1614411.2492103.5091.693291.944131.1134121.5222
1USD0.92970.800512182.861.35551.55630.8912517.2288
1INR0.01122030.009661020.012068510.01635890.01878230.01075610.207927

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Арубанский флорин
1 MDL0.10084 AWG
5 MDL0.50418 AWG
10 MDL1.00836 AWG
20 MDL2.01672 AWG
50 MDL5.04180 AWG
100 MDL10.08360 AWG
250 MDL25.20900 AWG
500 MDL50.41800 AWG
1000 MDL100.83600 AWG
2000 MDL201.67200 AWG
5000 MDL504.18000 AWG
10000 MDL1008.36000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Молдавский лей
1 AWG9.91713 MDL
5 AWG49.58565 MDL
10 AWG99.17130 MDL
20 AWG198.34260 MDL
50 AWG495.85650 MDL
100 AWG991.71300 MDL
250 AWG2479.28250 MDL
500 AWG4958.56500 MDL
1000 AWG9917.13000 MDL
2000 AWG19834.26000 MDL
5000 AWG49585.65000 MDL
10000 AWG99171.30000 MDL