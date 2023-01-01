دولار ليبيري إلى دولار تايواني جديد

تحويل LRD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٦٨٫٣٧ twd

1.00000 LRD = 0.16837 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066388.63091.437321.661680.9637518.353
1GBP1.1531411.22955102.21.657371.916081.1113421.1629
1USD0.93780.813306183.121.347951.558360.9038517.2119
1INR0.01128280.009784720.012030810.01621690.01874830.0108740.207073

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار تايواني جديد
1 LRD0.16837 TWD
5 LRD0.84183 TWD
10 LRD1.68366 TWD
20 LRD3.36732 TWD
50 LRD8.41830 TWD
100 LRD16.83660 TWD
250 LRD42.09150 TWD
500 LRD84.18300 TWD
1000 LRD168.36600 TWD
2000 LRD336.73200 TWD
5000 LRD841.83000 TWD
10000 LRD1683.66000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دولار ليبري
1 TWD5.93942 LRD
5 TWD29.69710 LRD
10 TWD59.39420 LRD
20 TWD118.78840 LRD
50 TWD296.97100 LRD
100 TWD593.94200 LRD
250 TWD1484.85500 LRD
500 TWD2969.71000 LRD
1000 TWD5939.42000 LRD
2000 TWD11878.84000 LRD
5000 TWD29697.10000 LRD
10000 TWD59394.20000 LRD