دولار ليبيري إلى سول بيروفي

تحويل LRD إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٩٫٦٠ pen

1.00000 LRD = 0.01960 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:39 UTC
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LRD إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.436971.661140.963618.3408
1GBP1.1531411.22945102.1921.656991.915481.1111621.149
1USD0.93790.813372183.121.347751.5580.903817.202
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621450.01874390.01087340.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Peruvian Nuevo Sol
1 LRD0.01960 PEN
5 LRD0.09798 PEN
10 LRD0.19596 PEN
20 LRD0.39193 PEN
50 LRD0.97981 PEN
100 LRD1.95963 PEN
250 LRD4.89907 PEN
500 LRD9.79815 PEN
1000 LRD19.59630 PEN
2000 LRD39.19260 PEN
5000 LRD97.98150 PEN
10000 LRD195.96300 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / دولار ليبري
1 PEN51.03000 LRD
5 PEN255.15000 LRD
10 PEN510.30000 LRD
20 PEN1020.60000 LRD
50 PEN2551.50000 LRD
100 PEN5103.00000 LRD
250 PEN12757.50000 LRD
500 PEN25515.00000 LRD
1000 PEN51030.00000 LRD
2000 PEN102060.00000 LRD
5000 PEN255150.00000 LRD
10000 PEN510300.00000 LRD