دولار ليبيري إلى سيدي غاني

تحويل LRD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٥٨٫٦٤ ghs

1.00000 LRD = 0.05864 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:35 UTC
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LRD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661550.963818.3366
1GBP1.15311.2295102.1961.657121.915861.1112621.1431
1USD0.93780.813339183.121.34781.558240.9038517.1965
1INR0.01128280.009785110.012030810.01621510.01874690.0108740.206888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Ghanaian Cedi
1 LRD0.05864 GHS
5 LRD0.29319 GHS
10 LRD0.58639 GHS
20 LRD1.17277 GHS
50 LRD2.93194 GHS
100 LRD5.86387 GHS
250 LRD14.65968 GHS
500 LRD29.31935 GHS
1000 LRD58.63870 GHS
2000 LRD117.27740 GHS
5000 LRD293.19350 GHS
10000 LRD586.38700 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار ليبري
1 GHS17.05360 LRD
5 GHS85.26800 LRD
10 GHS170.53600 LRD
20 GHS341.07200 LRD
50 GHS852.68000 LRD
100 GHS1705.36000 LRD
250 GHS4263.40000 LRD
500 GHS8526.80000 LRD
1000 GHS17053.60000 LRD
2000 GHS34107.20000 LRD
5000 GHS85268.00000 LRD
10000 GHS170536.00000 LRD