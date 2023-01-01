دينار كويتي إلى كرونة نروجية

تحويل KWD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٣٤٬٨٤٧٫٧٠ nok

1.00000 KWD = 34.84770 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى NOK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / كروني نرويجي
1 KWD34.84770 NOK
5 KWD174.23850 NOK
10 KWD348.47700 NOK
20 KWD696.95400 NOK
50 KWD1742.38500 NOK
100 KWD3484.77000 NOK
250 KWD8711.92500 NOK
500 KWD17423.85000 NOK
1000 KWD34847.70000 NOK
2000 KWD69695.40000 NOK
5000 KWD174238.50000 NOK
10000 KWD348477.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Kuwaiti Dinar
1 NOK0.02870 KWD
5 NOK0.14348 KWD
10 NOK0.28696 KWD
20 NOK0.57393 KWD
50 NOK1.43481 KWD
100 NOK2.86963 KWD
250 NOK7.17408 KWD
500 NOK14.34815 KWD
1000 NOK28.69630 KWD
2000 NOK57.39260 KWD
5000 NOK143.48150 KWD
10000 NOK286.96300 KWD