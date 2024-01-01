Kuveyt dinarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile KWD → NOK çevirin

1.000 kwd
34.298,20 nok

1.00000 KWD = 34.29820 NOK

09:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.0310.931619.00611.539291.643251515.743.67285
1 INR0.012043710.01121960.2289040.01853870.019790818.25510.0442347
1 EUR1.0734589.1296120.40211.652351.763951627.073.94262
1 ZAR0.05261474.368650.049014610.08098930.086459179.75020.193246

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Kuveyt dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Norveç Kronu
1 KWD34.29820 NOK
5 KWD171.49100 NOK
10 KWD342.98200 NOK
20 KWD685.96400 NOK
50 KWD1714.91000 NOK
100 KWD3429.82000 NOK
250 KWD8574.55000 NOK
500 KWD17149.10000 NOK
1000 KWD34298.20000 NOK
2000 KWD68596.40000 NOK
5000 KWD171491.00000 NOK
10000 KWD342982.00000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kuveyt Dinarı
1 NOK0.02916 KWD
5 NOK0.14578 KWD
10 NOK0.29156 KWD
20 NOK0.58312 KWD
50 NOK1.45780 KWD
100 NOK2.91560 KWD
250 NOK7.28900 KWD
500 NOK14.57800 KWD
1000 NOK29.15600 KWD
2000 NOK58.31200 KWD
5000 NOK145.78000 KWD
10000 NOK291.56000 KWD