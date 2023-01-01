دينار كويتي إلى دالاسي غامبي

تحويل KWD إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٠٩٬٢٥٨ gmd

1.00000 KWD = 209.25800 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KWD إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 GMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066688.67131.436551.659430.963718.3016
1GBP1.1531411.23005102.261.656691.913731.1112821.1062
1USD0.937550.812975183.13451.346851.555810.903517.1588
1INR0.01127760.009779030.012028710.01620090.01871440.01086790.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

KWD إلى USD

KWD إلى INR

KWD إلى EUR

KWD إلى ZAR

KWD إلى AUD

KWD إلى NZD

KWD إلى NGN

KWD إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Gambian Dalasi
1 KWD209.25800 GMD
5 KWD1046.29000 GMD
10 KWD2092.58000 GMD
20 KWD4185.16000 GMD
50 KWD10462.90000 GMD
100 KWD20925.80000 GMD
250 KWD52314.50000 GMD
500 KWD104629.00000 GMD
1000 KWD209258.00000 GMD
2000 KWD418516.00000 GMD
5000 KWD1046290.00000 GMD
10000 KWD2092580.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Kuwaiti Dinar
1 GMD0.00478 KWD
5 GMD0.02389 KWD
10 GMD0.04779 KWD
20 GMD0.09558 KWD
50 GMD0.23894 KWD
100 GMD0.47788 KWD
250 GMD1.19470 KWD
500 GMD2.38940 KWD
1000 GMD4.77880 KWD
2000 GMD9.55760 KWD
5000 GMD23.89400 KWD
10000 GMD47.78800 KWD