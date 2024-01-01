Kuveyt dinarından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile KWD → GMD çevirin

1.000 kwd
219.195 gmd

1.00000 KWD = 219.19500 GMD

09:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03360.9315519.00761.539291.643391515.53.67285
1 INR0.012043310.01121930.2289150.01853820.019791818.25160.0442333
1 EUR1.0734589.1324120.40371.652351.764091626.813.94262
1 ZAR0.05261054.368440.049010710.08098290.086459479.73130.193231

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Kuveyt dinarından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gambiya Dalaşı
1 KWD219.19500 GMD
5 KWD1095.97500 GMD
10 KWD2191.95000 GMD
20 KWD4383.90000 GMD
50 KWD10959.75000 GMD
100 KWD21919.50000 GMD
250 KWD54798.75000 GMD
500 KWD109597.50000 GMD
1000 KWD219195.00000 GMD
2000 KWD438390.00000 GMD
5000 KWD1095975.00000 GMD
10000 KWD2191950.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kuveyt Dinarı
1 GMD0.00456 KWD
5 GMD0.02281 KWD
10 GMD0.04562 KWD
20 GMD0.09124 KWD
50 GMD0.22811 KWD
100 GMD0.45621 KWD
250 GMD1.14054 KWD
500 GMD2.28107 KWD
1000 GMD4.56214 KWD
2000 GMD9.12428 KWD
5000 GMD22.81070 KWD
10000 GMD45.62140 KWD