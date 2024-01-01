500 Kuveyt dinarından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile KWD → GMD çevirin

1,000ك KWD = 232,0D GMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 KWD → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek232,2280232,2280
Düşük226,7420223,8230
Ortalama229,1582228,3092
Değişim1.16%1.39%
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1 KWD → GMD istatistikleri

KWD → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 232,2280, en düşük 226,7420 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 229,1582 oldu. KWD → GMD kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

KWD → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 232,2280, en düşük 223,8230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 228,3092 oldu. KWD → GMD kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gambiya Dalaşı
1 KWD232,01100 GMD
5 KWD1.160,05500 GMD
10 KWD2.320,11000 GMD
20 KWD4.640,22000 GMD
50 KWD11.600,55000 GMD
100 KWD23.201,10000 GMD
250 KWD58.002,75000 GMD
500 KWD116.005,50000 GMD
1000 KWD232.011,00000 GMD
2000 KWD464.022,00000 GMD
5000 KWD1.160.055,00000 GMD
10000 KWD2.320.110,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kuveyt Dinarı
1 GMD0,00431 KWD
5 GMD0,02155 KWD
10 GMD0,04310 KWD
20 GMD0,08620 KWD
50 GMD0,21551 KWD
100 GMD0,43102 KWD
250 GMD1,07754 KWD
500 GMD2,15507 KWD
1000 GMD4,31015 KWD
2000 GMD8,62030 KWD
5000 GMD21,55075 KWD
10000 GMD43,10150 KWD