科威特第纳尔兑冈比亚达拉西

按实际汇率将 KWD 换算成 GMD

ك1.000 KWD = D229.8 GMD

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KWD 兑 GMD 换算表

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GMD
1 KWD兑GMD过去 30 天过去 90 天
230.0800230.2420
225.6990222.4210
一般227.8624227.2266
更改0.80%2.65%
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1 KWD 兑 GMD 统计信息

过去 30 天，KWD 兑 GMD 的表现如下：30 天高点为 230.0800，30 天低点为 225.6990。这意味着 30 天平均值为 227.8624。KWD 兑 GMD 的变化为 0.80。

过去 90 天，KWD 兑 GMD 的表现如下：90 天高点为 230.2420，90 天低点为 222.4210。这意味着 90 天平均值为 227.2266。KWD 兑 GMD 的变化为 2.65。

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热门货币

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.080.92517.6241.5031.661,695.983.673
1 INR0.01210.0110.210.0180.0220.1710.044
1 EUR1.08290.937119.0611.6251.7961,834.293.972
1 ZAR0.0574.7710.05210.0850.09496.2340.208

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科威特第纳尔/冈比亚达拉西汇率
1 KWD229.83000 GMD
5 KWD1,149.15000 GMD
10 KWD2,298.30000 GMD
20 KWD4,596.60000 GMD
50 KWD11,491.50000 GMD
100 KWD22,983.00000 GMD
250 KWD57,457.50000 GMD
500 KWD114,915.00000 GMD
1000 KWD229,830.00000 GMD
2000 KWD459,660.00000 GMD
5000 KWD1,149,150.00000 GMD
10000 KWD2,298,300.00000 GMD
冈比亚达拉西/科威特第纳尔汇率
1 GMD0.00435 KWD
5 GMD0.02176 KWD
10 GMD0.04351 KWD
20 GMD0.08702 KWD
50 GMD0.21755 KWD
100 GMD0.43511 KWD
250 GMD1.08776 KWD
500 GMD2.17553 KWD
1000 GMD4.35105 KWD
2000 GMD8.70210 KWD
5000 GMD21.75525 KWD
10000 GMD43.51050 KWD