دينار كويتي إلى سيدي غاني

تحويل KWD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
36267.70 ghs

1.00000 KWD = 36.26770 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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KWD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436631.659660.9635518.2926
1GBP1.1532711.2298102.2391.65661.913791.1112321.0935
1USD0.937650.81314183.13451.347051.556180.903517.152
1INR0.01127870.009781020.012028710.01620330.01871880.01086790.206316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Ghanaian Cedi
1 KWD36.26770 GHS
5 KWD181.33850 GHS
10 KWD362.67700 GHS
20 KWD725.35400 GHS
50 KWD1813.38500 GHS
100 KWD3626.77000 GHS
250 KWD9066.92500 GHS
500 KWD18133.85000 GHS
1000 KWD36267.70000 GHS
2000 KWD72535.40000 GHS
5000 KWD181338.50000 GHS
10000 KWD362677.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Kuwaiti Dinar
1 GHS0.02757 KWD
5 GHS0.13786 KWD
10 GHS0.27573 KWD
20 GHS0.55146 KWD
50 GHS1.37864 KWD
100 GHS2.75728 KWD
250 GHS6.89320 KWD
500 GHS13.78640 KWD
1000 GHS27.57280 KWD
2000 GHS55.14560 KWD
5000 GHS137.86400 KWD
10000 GHS275.72800 KWD