Kuveyt dinarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile KWD → GHS çevirin

1.000 kwd
39.453,60 ghs

1.00000 KWD = 39.45360 GHS

09:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0734589.13241.453181.652350.9481318.3139
1 GBP1.1695311.25545104.2451.699571.93251.1088721.419
1 USD0.931550.796527183.03361.353751.539290.8832517.0608
1 INR0.01121930.009592830.012043310.01630360.01853820.01063730.205469

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gana Sedisi
1 KWD39.45360 GHS
5 KWD197.26800 GHS
10 KWD394.53600 GHS
20 KWD789.07200 GHS
50 KWD1972.68000 GHS
100 KWD3945.36000 GHS
250 KWD9863.40000 GHS
500 KWD19726.80000 GHS
1000 KWD39453.60000 GHS
2000 KWD78907.20000 GHS
5000 KWD197268.00000 GHS
10000 KWD394536.00000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Kuveyt Dinarı
1 GHS0.02535 KWD
5 GHS0.12673 KWD
10 GHS0.25346 KWD
20 GHS0.50692 KWD
50 GHS1.26731 KWD
100 GHS2.53462 KWD
250 GHS6.33655 KWD
500 GHS12.67310 KWD
1000 GHS25.34620 KWD
2000 GHS50.69240 KWD
5000 GHS126.73100 KWD
10000 GHS253.46200 KWD