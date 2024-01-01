5.000 Kuveyt dinarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile KWD → GHS çevirin

1,000ك KWD = 51,61GH¢ GHS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GHS
1 KWD → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek53,900953,9009
Düşük51,613350,7452
Ortalama52,900851,8634
Değişim-0.99%1.65%
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1 KWD → GHS istatistikleri

KWD → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 53,9009, en düşük 51,6133 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 52,9008 oldu. KWD → GHS kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

KWD → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 53,9009, en düşük 50,7452 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 51,8634 oldu. KWD → GHS kurundaki değişiklik 1.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gana Sedisi
1 KWD51,61330 GHS
5 KWD258,06650 GHS
10 KWD516,13300 GHS
20 KWD1.032,26600 GHS
50 KWD2.580,66500 GHS
100 KWD5.161,33000 GHS
250 KWD12.903,32500 GHS
500 KWD25.806,65000 GHS
1000 KWD51.613,30000 GHS
2000 KWD103.226,60000 GHS
5000 KWD258.066,50000 GHS
10000 KWD516.133,00000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Kuveyt Dinarı
1 GHS0,01937 KWD
5 GHS0,09687 KWD
10 GHS0,19375 KWD
20 GHS0,38750 KWD
50 GHS0,96875 KWD
100 GHS1,93749 KWD
250 GHS4,84373 KWD
500 GHS9,68745 KWD
1000 GHS19,37490 KWD
2000 GHS38,74980 KWD
5000 GHS96,87450 KWD
10000 GHS193,74900 KWD