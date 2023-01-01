1 شلن كيني إلى كرونة سويدية

تحويل KES إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٠٫٠٧ sek

1.00000 KES = 0.07335 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 03:52
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.057787.93191.45091.675030.946219.2933
1GBP1.148911.21515101.0211.666881.924381.0870922.1653
1USD0.945450.822944183.1351.371751.583660.894618.2408
1INR0.01137240.009898880.012028610.01650030.01904920.01076080.219412

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / الكرونا السويدية
1 KES0.07335 SEK
5 KES0.36674 SEK
10 KES0.73347 SEK
20 KES1.46694 SEK
50 KES3.66735 SEK
100 KES7.33471 SEK
250 KES18.33677 SEK
500 KES36.67355 SEK
1000 KES73.34710 SEK
2000 KES146.69420 SEK
5000 KES366.73550 SEK
10000 KES733.47100 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / شلن كيني
1 SEK13.63380 KES
5 SEK68.16900 KES
10 SEK136.33800 KES
20 SEK272.67600 KES
50 SEK681.69000 KES
100 SEK1363.38000 KES
250 SEK3408.45000 KES
500 SEK6816.90000 KES
1000 SEK13633.80000 KES
2000 SEK27267.60000 KES
5000 SEK68169.00000 KES
10000 SEK136338.00000 KES