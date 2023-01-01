دينار أردني إلى دينار مقدوني

تحويل JOD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٨١٬٦٥٧٫٣٠ mkd

1.00000 JOD = 81.65730 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:13 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JOD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 MKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065688.58811.436911.660590.9629518.3011
1GBP1.1537411.2294102.2061.657781.915851.1109921.1143
1USD0.938450.813405183.13451.348451.558360.9036517.1745
1INR0.01128820.00978420.012028710.01622010.01874510.01086970.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / دينار مقدوني
1 JOD81.65730 MKD
5 JOD408.28650 MKD
10 JOD816.57300 MKD
20 JOD1633.14600 MKD
50 JOD4082.86500 MKD
100 JOD8165.73000 MKD
250 JOD20414.32500 MKD
500 JOD40828.65000 MKD
1000 JOD81657.30000 MKD
2000 JOD163314.60000 MKD
5000 JOD408286.50000 MKD
10000 JOD816573.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الدينار الأردني
1 MKD0.01225 JOD
5 MKD0.06123 JOD
10 MKD0.12246 JOD
20 MKD0.24493 JOD
50 MKD0.61231 JOD
100 MKD1.22463 JOD
250 MKD3.06157 JOD
500 MKD6.12315 JOD
1000 MKD12.24630 JOD
2000 MKD24.49260 JOD
5000 MKD61.23150 JOD
10000 MKD122.46300 JOD