Ürdün dinarından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile JOD → MKD çevirin

1.000 jod
80.959,70 mkd

1.00000 JOD = 80.95970 MKD

07:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855521.073589.13741.4541.653190.94883518.3179
1 GBP1.1688811.25475104.1871.69951.932321.1090721.4107
1 USD0.931550.796972183.03441.354451.540.8838517.0637
1 INR0.01121860.009598090.012043210.01631190.01854650.01064440.205502

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Makedonya Dinarı
1 JOD80.95970 MKD
5 JOD404.79850 MKD
10 JOD809.59700 MKD
20 JOD1619.19400 MKD
50 JOD4047.98500 MKD
100 JOD8095.97000 MKD
250 JOD20239.92500 MKD
500 JOD40479.85000 MKD
1000 JOD80959.70000 MKD
2000 JOD161919.40000 MKD
5000 JOD404798.50000 MKD
10000 JOD809597.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Ürdün Dinarı
1 MKD0.01235 JOD
5 MKD0.06176 JOD
10 MKD0.12352 JOD
20 MKD0.24704 JOD
50 MKD0.61759 JOD
100 MKD1.23518 JOD
250 MKD3.08795 JOD
500 MKD6.17590 JOD
1000 MKD12.35180 JOD
2000 MKD24.70360 JOD
5000 MKD61.75900 JOD
10000 MKD123.51800 JOD